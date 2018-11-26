Первые пассажиры рассказали о новом плацкарте РЖД

Большинство пассажиров, опробовавших обновленный плацкартный вагон, оценили его положительно, предложения по улучшению в РЖД рассмотрят в ходе программы обновления вагонов, сообщили в пресс-службе компании по итогам опроса.

В опросе приняли участие порядка 2 тыс. человек, сообщили в компании, передает РИА «Новости». 64% опрошенных сказали, что им очень понравился новый плацкарт, 26% заявили, что понравился, оценку «удовлетворительно» дали 6% респондентов, совсем не понравился вагон 4%.

Дизайн положительно оценили 95%, комфорт – 83%, надежность – 86%. Также 80% отметили, что новый дизайн значительно превосходит традиционный.

Также в РЖД пообещали учесть замечания оценивавших при программе обновления плацкартов.

«Среди предложений были такие, как увеличить место для размещения багажа, добавить специальное место для хранения мелких предметов, защиту розеток от детей, а также предусмотреть дополнительную ручку при подъеме на верхнюю полку», – сказали в пресс-службе РЖД.

Отмечается, что пассажиры предлагали назвать новый плацкарт «домашний», «уютный», «вагон журавлик», «плацкарт 2.0», «лайт-класс». Некоторые заявили, что нужно оставить старое название.

Опрос проводился на выставке «Транспорт России» в Москве, где был макет плацкарта в натуральную величину. Посетители могли посидеть и полежать в нем, а также оставить свой отзыв.

Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» («дочки» РЖД) Петр Иванов заявлял, что первый новый плацкарт может быть запущен в конце 2018 или в начале 2019 года.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов будет не выше, чем в обычных.