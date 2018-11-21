Макаревичу стало неловко перед рэперами

Лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич заявил, что ему «даже как-то неловко» перед рэперами из-за ситуации с сорванными концертами.

«Мы, правда, сами еще из г**на не вылезли, потому что еще половина городов бздит наши концерты делать», – приводит его слова «Московский комсомолец».

Обращаясь к рэперам, Макаревич заявил: «Мы все это кушали 40 лет назад и 30 лет назад». Он выразил сожаление в связи с тем, что «мы живем в циклическом мире». По словам музыканта, в итоге «все пройдет, все хорошее останется».