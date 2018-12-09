Пушков прокомментировал упрек Чубайса в адрес россиян

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Роснано Анатолия Чубайса, упрекнувшего россиян в отсутствии благодарности олигархам.

Пушков считает, что Чубайс «напрасно поднял сейчас» эту тему, поскольку заявление руководителя Роснано «благодарность не увеличит – скорее, напротив».

Своими словами Чубайс «скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их», заявил Пушков в Twitter.