Чубайс упрекнул россиян в отсутствии благодарности олигархам

Российское общество не удосужилось поблагодарить бизнес за то, что он восстановил страну, заявил глава Роснано Анатолий Чубайс.

Чубайс выступил на сессии «Бизнес – общество – власть: старые проблемы, старые ожидания» в рамках Общероссийского гражданского форума, пишет РБК.

Он назвал российское общество инфантильным и посетовал, что за 25 лет оно «не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за то, что бизнес делал в стране».

«Он страну отстроил. Он восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия, он вернул зарплату людям, он наполнил бюджет деньгами. Он создал источники для того, чтобы наша интеллигенция получала средства на поддержку культуры, науки, образования», – перечислил он.

Глава Роснано добавил, что все это сделали те, кого общество называет олигархами.

По его мнению, не стоит ожидать, что общество скажет спасибо сейчас.

В ноябре Чубайс заявлял, что Егор Гайдар основал в России либеральную идеологию, которая неуничтожима и необратима.