Чубайс заявил о «необратимости и неуничтожимости» либеральной идеологии в России

Егор Гайдар основал в России либеральную идеологию, которая неуничтожима и необратима, заявил глава Роснано Анатолий Чубайс.

«Либеральная идеология в России, основоположником которой был Егор Гайдар, неуничтожима и необратима. И это, как мне кажется, самое важное наше общее завоевание», – написал он в своем Facebook.

Чубайс отметил, что исходит из формирования в России трех идеологий: левой (хорошо то, что хорошо для бедных), идеологией национализма (хорошо то, что хорошо для русских) и идеологией либерализма (хорошо то, что хорошо для человека).

Егора Гайдара он считает основоположником либеральной идеологии.

Гайдар был одним из основных руководителей и идеологов экономических реформ начала 1990-х в России, занимал высокие посты в правительстве России до 1994 года.

Под его руководством была начата «шоковая терапия» в экономике России, которая привела к резкому росту инфляции, а в 1998 году отчасти стала причиной дефолта. Многие считают, что реформы Гайдара привели к падению уровня жизни в стране и разрушению экономики, однако сторонники утверждают, что его усилиями были созданы основы для будущего развития.