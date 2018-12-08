Американский фигурист уронил партнершу вниз головой

На турнире Golden Spin по фигурному катанию в Загребе фигурист из США Тимоти Ледук не удержал партнершу Эшли Кейн, которая ударилась головой об лед.

Фигуристка упала во время исполнения произвольной программы. Пара исполняла выход с поддержки: Кейн была вниз головой и в итоге ударилась об лед и чуть не потеряла сознание, сообщает «Рен-ТВ».

Фигуристы завершили прокат, после чего Кейн обратилась в больницу, сообщает «Спорт-экспресс».

На шею Кейн наложили фиксатор. Врачи разрешили ей восстанавливаться дома.

В ноябре российская фигуристка Евгения Тарасова рассекла подбородок во время тренировки и оказалась в больнице.