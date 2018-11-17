Фигуристка Тарасова попала в больницу из-за травмы на тренировке

Российская фигуристка Евгения Тарасова рассекла подбородок во время тренировки и оказалась в больнице.

Во время тренировки Тарасова столкнулась с другим спортсменом при заходе на прыжок и упала, ударившись подбородком, сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России.

«На рассеченнное место спортсменке наложат швы, для чего в сопровождении врачей сборной Женя отправилась в больницу», – сообщили в организации.

Тренер спортсменки и ее партнера Максим Траньков сообщил, что Тарасова продолжит выступление на Гран-при. В субботу спортивные пары выступают с произвольной программой.

В ноябре 2017 года фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями пятого этапа серии Гран-при во французском Гренобле.