Глава МИД Австрии опровергла отмену визита в Россию

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что ее поездка в Россию была перенесена, но не отменена из-за подозрений в возможной разведдеятельности.

Глава МИД страны добавила, что визит в Москву состоится позже, передает РИА «Новости».

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявлял, что Кнайсль отменила визит из-за шпионского скандала.

Скандал был связан с подозрениями в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке. Сообщалось, что он якобы вел разведывательную деятельность в пользу России на протяжении 20 лет.