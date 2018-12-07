Первый канал извинился за белоруса, выданного за украинца в сюжете о Майдане

Первый канал объяснил появление жителя Белоруссии в сюжете о годовщине Майдана недобросовестной работой стрингеров на Украине.

«Первый канал изучил и проверил информацию о том, что Кирилл Чубенко, ставший одним из героев сюжета о годовщине Майдана, на самом деле другой человек и проживает в Белоруссии», – сообщили ТАСС в пресс-службе канала.

Там уточнили, что сюжет делали стрингеры, поскольку журналисты телеканала не имеют возможности работать на Украине. После начала проверки стрингеры признались, что взяли комментарий у своего знакомого, поскольку съемка настоящего интервью была сделана с техническим браком и переснять его не было возможности.

«По их словам, они попросили другого человека точно воспроизвести ответы реального Кирилла Чубенко», – сказали в пресс-службе, добавив, что это не оправдывает стрингеров.

Ранее блогер Илья Варламов обратил внимание, что в сюжете Первого канала показали якобы жителя Украины Кирилла Чубенко, который рассказывал о событий пятилетней давности и последствиях для его семьи. Однако позже выяснилось, что вместо украинца в сюжете было показано интервью с жителем Белоруссии.

В ноябре стало известно, что стрингеры подделали сюжет о телеведущем Сергее Брилеве, за что пришлось извиняться главреду «Дождя».