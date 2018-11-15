Главред «Дождя» извинилась перед телеведущим ВГТРК Сергеем Брилевым за ложь

Главный редактор «Дождя» Александра Перепелова извинилась перед телеведущим Сергеем Брилевым за сюжет о якобы подкупе стрингера телеканала Полины Чиркаевой.

«Мы хотим извиниться перед Сергеем Брилевым и перед нашими зрителями. Конечно, мы не должны были давать в эфир рассказ Чиркаевой, которая фактически обвинила его в преступлении, без каких-либо подтверждений», – написала главред «Дождя» в Facebook.

Она уточнила, что с журналисткой Полиной Чиркаевой до ее поездки в дом, где расположена квартира Брилевых, «Дождь» работал только один раз. «Ее нам посоветовала журналистка из Лондона, с которой мы много раз сотрудничали», – уточнила Перепелова.

По ее словам, после предоставления информации о якобы подкупе Брилевым Чиркаева перестала отвечать на сообщения, а спустя сутки связалась с редакцией и призналась, что соврала, потому что «хотела, чтобы вся эта история поскорее закончилась».

Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что у жены Брилева есть квартира стоимостью 700 тыс. фунтов в престижном лондонском районе Чизик. Кроме того, сообщалось, что у Брилеваых есть британское подданство. «Дождь» отправил лондонского стрингера Полину Чиркаеву к квартире Брилева, после чего телеканал со ссылкой на журналистку сообщил, что она встретила телеведущего и его супругу и те якобы заплатили ей 250 фунтов, чтобы видео с ними не было опубликовано.

Сам Брилев подтвердил, что у него действительно есть британское гражданство. Об этом, по его словам, известно его работодателям. Ведущий отметил, что у его жены британского гражданства нет.