Названо число желающих поучаствовать в пресс-конференции Путина

Управление пресс-службы и информации президента получило 1650 запросов от журналистов, желающих работать на большой пресс-конференции президента Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня последний день приема заявок на участие в пресс-конференции», – цитирует Пескова ТАСС.

Он заметил, что интерес к пресс-конференции повышенный. Уже зарегистрировано 1650 заявок.

«Это больше, чем в прошлые годы», – сказал он.

По его словам, список аккредитованных журналистов будет опубликован в конце следующей неделе.

Напомним, Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря. При этом Путин не будет в этом году выступать с посланием Федеральному собранию, обращение состоится уже в 2019 году.