Названа дата большой пресс-конференции Путина

Пресс-служба Кремля официально подтвердила, что президент Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря.

«20 декабря 2018 года в 12.00 по московскому времени состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не исключил проведения большой пресс-конференции президента Владимира Путина 20 декабря.

Тогда же спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента решила перенести последнее пленарное заседание осенней сессии с 20 на 19 декабря из-за возможного проведения пресс-конференции Путина.