Песков назвал возможную дату проведения большой пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не исключают проведения большой пресс-конференции президента Владимира Путина 20 декабря.

«Я не исключаю этого, когда придет время, мы сообщим дату», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента решила перенести последнее пленарное заседание осенней сессии с 20 на 19 декабря из-за возможного проведения пресс-конференции Путина.

В понедельник Песков сообщал, что традиционная большая пресс-конференция Путина пройдет в декабре.