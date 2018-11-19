Песков анонсировал большую пресс-конференцию Путина

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина по традиции пройдет в декабре, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Этот традиционный формат сохранится», – приводит его слова ТАСС.

Песков также не исключил, что глава государства обратится с посланием Федеральному Собранию в 2019 году. Сроки обращения президента пока не определены, добавил он.

«При этом нет никакого стандарта: то ли проводить его именно до нового года, оно может состояться и позже», – сказал представитель Кремля.

Ранее источники в Кремле сообщали, что большая пресс-конференция Владимира Путина в 2018 году может пройти 20 декабря.