Названа возможная дата большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина в 2018 году может пройти 20 декабря, сообщили источники в Кремле.

Пока в Кремле ориентируются именно на эту дату, она является основной, сказали близкие к администрации президента источники РБК.

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировать информацию отказался, отметив, что о дате пресс-конференции Кремль сообщит своевременно.

В этом году пройдет 14-я по счету большая пресс-конференция главы государства. Ответы на вопросы журналистов – традиционный формат, который Путин использует с 2001 года.