Путин решил не выступать с посланием Федеральному собранию в 2018 году

Президент России Владимир Путин не будет в этом году выступать с посланием Федеральному собранию, обращение состоится уже в 2019 году, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В декабре послания не будет. Оно состоится в следующем году», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что о конкретных датах говорить пока рано.

В декабре состоится большая пресс-конференция Путина. При этом в ноябре не исключалась возможность обращения президента с посланием к Федеральному собранию в декабре.

Последний раз Путин выступал с посланием 1 марта 2018 года – фактически, это было обращение к парламенту за прошлый год, так как в 2017 году такого выступления не было. В ходе последнего послания президент сделал громкие заявления о современном российском вооружении.