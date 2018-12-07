Опубликовано видео посадки Су-34 по приборам

В Сети появилось видео командирских вылетов на Су-34 в рамках начала нового учебного года.

Ролик опубликован телеканалом «Звезда».

Полеты проводились в сложных метеоусловиях и над безориентирной местностью. Кроме того, были выполнены посадки по приборам.

Отмечается, что в полетах приняли участие командиры авиационных соединений, полков, эскадрилий, звеньев и других подразделений дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации.

Истребитель-бомбардировщикСу-34 предназначается для поражения наземных и воздушных объектов противника в любое время суток и при любых погодных условиях. Самолет оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

В октябре сообщалось, что несколько российских многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 могут оснастить оборудованием для проведения разведки.