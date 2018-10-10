Бомбардировщику Су-34 нашли новую профессию

Несколько российских многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 решено оснастить оборудованием для проведения разведки, сообщает СМИ со ссылкой на документы Минобороны.

Разведывательные комплексы установят на несколько Су-34 по заказу оборонного ведомства. В документах Минобороны указывается, что будут установлены унифицированные контейнеры разведки, самолеты будут оборудованы дополнительными пилонами, сообщает ТАСС.

Сейчас принимаются заявки на выполнение работ.

Оснащены разведывательным оборудованием будут четыре боевых самолета. Стоимость работ – около 256,5 млн рублей, из которых 165,5 млн рублей выделят в этом году. Исполнитель будет выбран до 6 ноября, все работы завершатся 10 ноября 2019 года.

Отметим, что оснащение самолетов разведывательной или иной аппаратурой не является чем-то необычным – контейнеры с комплексами разведки подвешивали и ранее. Так, на Су-24, которые проводили разведывательную операцию над кораблем «Дональд Кук», использовали контейнер с комплексом РЭБ «Хибины».

В августе 2016 года Минобороны сообщило, что на вооружение российских бомбардировщиков Су-34 поставят комплексы радиотехнической разведки УКР-РТ, которые позволят пилотам оперативно обнаруживать цели и наносить по ним точные удары.

Производителем комплексов разведки назывались несколько предприятий из состава концерна «Алмаз-Антей» и Объединенной приборостроительной корпорации.