Климкин заявил о прекращении выдачи Венгрией паспортов на Украине

Венгрия прекратила выдавать свои паспорта на территории Закарпатской области Украины, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Венгры говорят, что не выдают сейчас паспортов. И они не будут этого делать», – приводит его слова РИА «Новости».

Как напомнил Климкин, раньше глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что выдача паспортов «не противоречит украинским законам». Климкин сказал, что «сейчас это по определению закончилось».

Однако он не стал исключать возможность того, что Венгрия «продолжит выдачу паспортов венграм Закарпатья на своей территории».

Напомним, Киев крайне негативно отреагировал на выдачу венгерских паспортов украинцам в Закарпатье, после чего посол Венгрии был объявлен на Украине персоной нон грата.

Однако после скандала ситуация с массовой выдачей венгерских паспортов закарпатцам почти не изменилась, это просто стали делать в городе Кишварда в 7 км от украинской границы.