Пентагон увидел «явную угрозу» со стороны России в Атлантическом океане

В Северной Атлантике есть явная угроза, заявил министр американских ВМС Ричард Спенсер, комментируя операции ВМФ России в регионе.

По его словам, данный регион «является отдельным театром» военных действий. Спенсер сказал, что «речь идет о крупной угрозе», поэтому США «создали Второй флот» американских ВМС, передает ТАСС.

Министр Военно-морских сил – гражданский координатор развития ВМС США, который подчиняется главе пентагона Джеймсу Мэттису.