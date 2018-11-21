Политологи рассказали о кризисе старых партийных систем

«В основном тех, кто поддерживает «Желтые жилеты», уже успели окрестить и крайне левыми, и крайне правыми популистами. Но называть всех популистами – невозможно», – заявил газете ВЗГЛЯД декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. Так он прокомментировал кризис во Франции, обсуждавшийся в рамках VIII Всероссийского конгресса политологов.

В четверг в Москве в стенах МГИМО начал свою работу VIII Всероссийский конгресс политологов – масштабное мероприятие, в работе которого примет участие более тысячи российских и зарубежных ученых, представляющих 36 стран. Организаторами форума выступили Российская ассоциация политической науки (РАПН), МГИМО МИД России и Финансовый университет при правительстве РФ.

Главная тема мероприятия – «Политика развития, государство и мировой порядок». По словам организаторов, целью конгресса является подведение итогов трехлетнего периода развития политической науки и рассмотрение «стратегии прорыва в политике, экономике, образовании, намеченной президентом и правительством РФ на ближайшие шесть лет».

В рамках конгресса ожидается не менее 110 заседаний, включающих работу панелей, секций, круглых столов, заседаний исследовательских комитетов РАПН.

В начале мероприятия с приветственным словом выступил российский дипломат, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов. Он поблагодарил прибывших гостей мероприятия и передал напутствие участникам конгресса от главы МИД России Сергея Лаврова.

«Сегодня роль политологов, формирующих интеллектуальную среду реализации политики, как никогда высока. Главным образом потому, что основная ось конкуренции развивается сегодня за право определять институциональные основы и параметры будущего глобального мира», – процитировал слова министра Торкунов.

«Отечественная политология способна вобрать в себя и активно представить в мире особенности академических приоритетов и направленности научного поиска, которая обусловлена многообразием национальных государственных интересов России», – подчеркнул ректор МГИМО.

С приветственным словом также выступили заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, академик РАН и президент ИМЭМО им. Е.М.Примакова Александр Дынкин, директор института Европы РАН Алексей Громыко, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, президент РАПН Оксана Гаман-Голутвина.

На различных площадках конгресса и в его кулуарах политологи, эксперты-международники, ученые и журналисты рьяно обсуждали как общие вопросы политологии, так и текущую общественно-политическую повестку дня. Одна из главных тем – движение «Желтых жилетов» во Франции, которым удалось добиться от местного правительства заморзки цен на топливо на полгода.

Особый интерес у экспертов вызвало то, что это движение поддерживают как левые, так и правые французские политики, что весьма нетипично с точки зрения академической политологии.

«Желтые жилеты» – это такое же новое веяние в политике, как и возникновение политических сил совершенно нового порядка. Это касается, например, и тех партий, которые сформировали правительство в Италии, и прихода Дональда Трампа в Белый дом», – заявил газете ВЗГЛЯД декан факультета управления и политики МГИМО, профессор Академии военных наук Генри Сардарян.

«Все это указывает на кризис старых партийных систем, кризис лидеров старого образца, и на острую потребность в формировании новых политических сил, которые могли бы соответствовать сегодняшним конфигурациям взаимоотношений в европейских обществах. Вот такой тренд», – подчеркнул Сардарян.

Он также пояснил, что относить французское движение к левым или к правым – ошибочно.

«Надо учитывать, что в основном тех, кто поддерживает «Желтые жилеты», уже успели окрестить и крайне левыми, и крайне правыми популистами. Но очевидно, что такие характеристики уходят в прошлое. Все европейские страны сталкиваются с приходом лидеров нового типа, и называть всех популистами – невозможно», – резюмировал Сардарян.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, французские власти на шесть месяцев ввели мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо по требованию протестующих. Однако самим «желтым жилетам» этой уступки оказалось мало. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, к чему может привести топливный кризис во Франции.