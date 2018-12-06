МВД начало проверку по откусившему язык осужденному

МВД и прокуратура Владимирской области устанавливают обстоятельства, при которых заключенный «Владимирского централа» откусил себе язык.

«Мы получили материалы УФСИН и проводим проверку, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», – сообщила руководитель пресс-службы регионального УМВД Ирина Гавриченко, передает РИА «Новости».

«Проверку проводит спецпрокуратура по надзору за исправительными учреждениями», – заявила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Виктория Туркова.

Напомним, правозащитники направили главе СК Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Юрию Чайке обращение, в котором сообщается, что заключенному якобы отрезали язык.

Позднее заключенный «Владимирского централа» Давид Мдиванишвили подтвердил жестами, что сам откусил себе язык, об этом заявил представитель регионального ОНК Вячеслав Куликов.

В УФСИН по Владимирской области заявили, что есть видеозапись с камер наблюдения, подтверждающая, что осужденный сам откусил себе язык.