В УФСИН рассказали, как заключенный «Владимирского централа» лишился языка

Заключенному «Владимирского централа» не отрезали язык, он откусил его сам, это зафиксировано на камерах видеонаблюдения, сообщило УФСИН по Владимирской области.

Ведомство сообщило, что инцидент произошел 26 ноября, передает РИА «Новости».

«Осужденный по статье 105 УК к 18 годам лишения свободы Мдиванишвили Д. Б. во время нахождения в камере... оборудованной видеокамерой, совершил акт членовредительства в зоне приватности. Момент, когда Мдиванишвили Д.Б. весь в крови покинул зону приватности, зафиксировал оператор поста видеонаблюдения», – говорится в сообщении УФСИН.

На место происшествия отправились резервная группа и медработник.

«Открыв камеру, сотрудники учреждения обнаружили, что осужденный откусил себе часть языка, в связи с чем туда же были вызваны хирург медчасти и бригада скорой помощи. После того, как кровотечение было остановлено, осужденного этапировали в областную больницу в ИК-3 города Владимира. В настоящее время жизни и здоровью осужденного ничего не угрожает», – сообщает ведомство.

Все события, происходившие с заключенным, зафиксированы на видеокамеру, подчеркивает УФСИН.

Материалы проверки по факту членовредительства были зарегистрированы и направлены для принятия процессуального решения в полицию Владимира.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Вячеслав Куликов заявил, что организация изучит все обстоятельства инцидента.

«Мы сформировали специальную комиссию и завтра побываем в колонии», – сказал Куликов.

Напомним, правозащитники направили главе СК Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Юрию Чайке обращение, в котором сообщается о пытках 35-летнего заключенного Давида Мдиванишвили.

Они заявили, что осужденному якобы предложили совершить самоубийство или не сообщать о совершенном в отношении него преступлении.