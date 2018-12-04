Чайке и Бастрыкину сообщили о заключенном, которому надзиратели отрезали язык

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4 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 18:07  |  vz.ru
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Катар провоцирует новый обвал цен на нефть

Впервые страна Персидского залива покидает ОПЕКФото: Ramzi Boudina/Reuters
ОПЕК впервые покидает страна Персидского залива – Катар. Новость о выходе одного из старейших членов организации, да еще за три дня до важнейшей встречи членов ОПЕК в Вене, породила опасения относительно полного распада нефтяного союза. Устоит ли нефтяной картель – и спасет ли он цены на черное золото от нового падения? Подробности...
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Почему «двадцатка» для России гораздо важней «восьмерки»

Лидеры крупнейших мировых держав первый раз собрались в АргентинеФото: Zuma/ТАСС
13-й саммит «большой двадцатки», прошедший в Буэнос-Айресе, многие называют неудачным – как из-за хода многосторонней дискуссии, так и из-за отмененной встречи Трампа с Путиным. Однако значение «большой двадцатки» не зависит от субъективных оценок – она является объективным портретом современного миропорядка. Подробности...
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Что кроется за скандалом вокруг «интернет-борделя для педофилов»

Можно добавить в корзину, расплатиться криптовалютой и заказать доставку на домФото: скриншот сайта
Главной темой понедельника для русскоязычного интернета стал педофильский скандал: в Сети обнаружился плохо законспирированной магазин, сдающий детей в почасовую аренду и гарантирующий анонимность покупателям. Первой реакцией многих были ужас и возмущение. Однако этот «интернет-бордель» не совсем то, чем он хочет казаться. Подробности...
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Зачем США предъявили России ультиматум по ДРСМД

Фото: Снимок с видео/
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Российское реальное или мнимое нарушение ДРСМД – это лишь повод для выхода из договора, который используют Штаты. Трамп чётко сказал, что главная причина – это не Россия, а Китай», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-международник Фёдор Лукьянов, комментируя стартующий в Брюсселе саммит НАТО, где планируется обсуждение возможного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему оппозиция больше не возбуждает русский народ

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
История отношений нашей либеральной оппозиции и власти адекватно описывается в категориях ссоры двух сестер-близняшек из-за одного зрелого любовника (надеемся, что так русский народ еще никто не называл). Подробности...

Претенденты на роль «гуру» распугали участников либеральной секты

Антон Крылов, журналист
Брилёв не совершил ничего ужасного ни с какой точки зрения. Хотите быть моральными авторитетами – так и ведите себя соответствующе. Но, похоже, что однажды примеренная шапочка «морального авторитета» прирастает к голове навсегда. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Куда ведет дорога трансгендерной «терапии»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда детей объявляют «трансгендерами» и, переходя к прямому физическому вреду, пичкают веществами, наносящими тяжкий ущерб здоровью, чтобы подвергнуть калечащей операции, - это явление жуткое, но нельзя сказать, что неожиданное. Подробности...
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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Чайке и Бастрыкину сообщили о заключенном, которому надзиратели отрезали язык

          4 декабря 2018, 16:28

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Правозащитники направили главе СК Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке обращение, в котором сообщили о пытках 35-летнего заключенного Давида Мдиванишвили, которому во время этапирования во «Владимирский централ» отрезали язык.

          В обращении, который направил президент АНО «Центр помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции» Роман Кайфаджян, сообщается, что Мдиванишвили отрезали язык и выбили зубы, а затем предложили совершить самоубийство, сообщает «Дождь».

          «Ему было предложено либо совершить самоубийство, либо не сообщать никому о совершенном в отношении него преступлении», – говорится в обращении.

          Кайфаджян отметил, что в какой именно колонии произошел инцидент, неизвестно. Однако в начале ноября заключенного начали этапировать из ИК-16 Архангельской области во «Владимирский централ».

          Брат заключенного Нодар Мдиванишвили заявил, что адвокат заметил следы пыток на заключенном во время его нахождения в ИК-7 Владимирской области.

          «Он выехал с Архангельской области, ехал через СИЗО Ярославля, Нижнего Новгорода, к нему там заходил адвокат, все было нормально. А когда он приехал в ИК-7 Владимирской области, к нему зашел местный адвокат, которого мы специально наняли, так как основного адвоката не пускали. Он увидел, что у него не было языка и над ним проводились сексуального характера пытки», – заявил брат заключенного.

          По его словам, язык отрезали примерно на пять сантиметров.

          После ИК-7 Мдиванашвили, осужденный за убийство, отправили во «Владимирский централ», но там его не приняли по состоянию здоровья. Он был направлен в больницу при ИК-3 Владимирской области. Уточняется, что заключенный находится в психиатрическом отделении больницы.

          Кайфаджян просит возбудить уголовное дело по факту пыток Мдиванишвили. По его данным, СК уже возбудил уголовное дело по факту пыток заключенных «Владимирского централа» по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий с применением насилия). При этом дело касается «систематического применения насилия» сотрудниками тюрьмы.

          Внимание к пыткам в колониях после того, как СМИ узнали об избиенияхзаключенного Евгения Макарова в ярославских колониях.


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