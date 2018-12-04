Чайке и Бастрыкину сообщили о заключенном, которому надзиратели отрезали язык

Правозащитники направили главе СК Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке обращение, в котором сообщили о пытках 35-летнего заключенного Давида Мдиванишвили, которому во время этапирования во «Владимирский централ» отрезали язык.

В обращении, который направил президент АНО «Центр помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции» Роман Кайфаджян, сообщается, что Мдиванишвили отрезали язык и выбили зубы, а затем предложили совершить самоубийство, сообщает «Дождь».

«Ему было предложено либо совершить самоубийство, либо не сообщать никому о совершенном в отношении него преступлении», – говорится в обращении.

Кайфаджян отметил, что в какой именно колонии произошел инцидент, неизвестно. Однако в начале ноября заключенного начали этапировать из ИК-16 Архангельской области во «Владимирский централ».

Брат заключенного Нодар Мдиванишвили заявил, что адвокат заметил следы пыток на заключенном во время его нахождения в ИК-7 Владимирской области.

«Он выехал с Архангельской области, ехал через СИЗО Ярославля, Нижнего Новгорода, к нему там заходил адвокат, все было нормально. А когда он приехал в ИК-7 Владимирской области, к нему зашел местный адвокат, которого мы специально наняли, так как основного адвоката не пускали. Он увидел, что у него не было языка и над ним проводились сексуального характера пытки», – заявил брат заключенного.

По его словам, язык отрезали примерно на пять сантиметров.

После ИК-7 Мдиванашвили, осужденный за убийство, отправили во «Владимирский централ», но там его не приняли по состоянию здоровья. Он был направлен в больницу при ИК-3 Владимирской области. Уточняется, что заключенный находится в психиатрическом отделении больницы.

Кайфаджян просит возбудить уголовное дело по факту пыток Мдиванишвили. По его данным, СК уже возбудил уголовное дело по факту пыток заключенных «Владимирского централа» по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий с применением насилия). При этом дело касается «систематического применения насилия» сотрудниками тюрьмы.

Внимание к пыткам в колониях после того, как СМИ узнали об избиенияхзаключенного Евгения Макарова в ярославских колониях.