Лишившийся языка заключенный «Владимирского централа» жестами подтвердил версию ФСИН

Заключенный «Владимирского централа» Давид Мдиванишвили подтвердил, что сам откусил себе язык, сообщил глава общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Владимирской области Вячеслав Куликов.

Члены комиссии Сергей Яжан и Лариса Павлова пришли к пострадавшему заключенному в больницу и расспросили его об инциденте, сообщается на сайте регионального УФСИН.

«По словам председателя ОНК Вячеслава Куликова, в личном общении осужденный Мдиванишвили подтвердил, что акт членовредительства он совершил сам, откусив себе часть языка, и претензий к сотрудникам учреждений УФСИН России по Владимирской области он не имеет», – говорится в сообщении ведомства.

Куликов добавил, что Мдиванишвили не может говорить, поэтому изъяснялся жестами и кивками головы, передает РИА «Новости».

После беседы с осужденным члены ОНК пришли в учреждение, где содержался Мдиванишвили. Им продемонстрировали видеозапись и документы, касающиеся инцидента.

«Он сделал это в зоне приватности, проще говоря, в туалете, но на видеозаписи видно, что никто к нему в камеру не входил и никто из нее не выходил. Когда он вышел из зоны приватности, у него уже текла кровь» – пояснил Куликов.

Напомним, правозащитники направили главе СК Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Юрию Чайке обращение, в котором идет речь о том, что заключенному якобы отрезали язык.

В УФСИН по Владимирской области заявили, что Мдиванишвили сам откусил себе язык, что якобы подтверждают записи с камер видеонаблюдения.