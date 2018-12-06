КНДР построила новую ракетную базу

Американский телеканал CNN утверждает, что КНДР якобы построила на севере страны новую ракетную базу.

Согласно спутниковым снимкам, предоставленным телеканалу специалистами Миддлберийского института в калифорнийском городе Монтерей, существующая база, которая «давно известна разведке США», находится на границе двух северных провинций КНДР Чагандо и Янгандо, расположенных рядом с Китаем, передает ТАСС.

«Спутниковые снимки показывают, что база остается активной», – говорится в статье.

«Более того, в последние годы Северная Корея значительно расширила расположенный вблизи объект, который, как кажется, является еще одной ракетной базой», – считают специалисты Миддлберийского института.

При этом американские эксперты допускают, что новый объект, распложенный в 11 км от старой инфраструктуры, может оказаться частью действующей базы.

В материале отмечается, что в структуру нового объекта входят казармы и командный пункт. В указанном районе также активно прокладывают новые подземные тоннели, строят бункеры и склады, где, предположительно, можно хранить баллистические ракеты, говорится в статье.

Телеканал также констатирует, что непосредственное строительство или расширение базы не является нарушением обязательств по денуклеаризации, которые взял на себя Пхеньян.

Напомним, в середине ноября лидер КНДР Ким Чен Ын посетил полигон Академии оборонных наук, где лично проинспектировал испытания новейшей системы тактического оружия.