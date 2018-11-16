Северная Корея провела испытания новейшей системы тактического оружия

Северокорейское информационное агентство ЦТАК сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетил полигон Академии оборонных наук, где лично проинспектировал испытания ультрасовременной системы тактического оружия, разработка которой велась на протяжении последних семи лет.

По словам председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, работы по созданию нового оружия начались еще при жизни «великого Полководца» Ким Чен Ира, передает ТАСС.

Подчеркивается, что оружие разработано с использованием самых современных технологий, что позволяет говорить о «скачкообразном увеличении оборонной мощи и крутом повороте в укреплении боеспособности армии».

ЦТАК не приводит деталей о том, какое именно оружие было испытано и имеет ли оно отношение к ядерной программе КНДР, однако сообщает, что на полигоне академии оборонных наук во время испытания новейшей системы тактического оружия присутствовал лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Напомним, в ноябре 2017 года Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету, которая упала в Японском море. При этом в Пхеньяне заверили, что новая ракета «Хвасон-15» способна достичь любой точки США.

Отметим, Россия, Китай и КНДР призывали СБ ООН пересмотреть санкции против Пхеньяна. Однако США выступили против снятия санкций с Северной Кореи.