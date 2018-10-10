Россия, Китай и КНДР призвали СБ ООН пересмотреть санкции против Пхеньяна

Заместители глав МИД России, Китая и Северной Кореи призвали Совет Безопасности ООН пересмотреть санкции в отношении КНДР, говорится в коммюнике о трехсторонних консультациях замминистров иностранных дел.

«Отмечая предпринятые КНДР важные шаги в направлении денуклеаризации, стороны сочли необходимым своевременно приступить к пересмотру Советом Безопасности ООН санкционных мер в отношении КНДР», – говорится в коммюнике по итогам переговоров замминистров иностранных дел России, Китай и КНДР Игоря Моргулова, Кун Сюанью и Цой Сон Хи.

Дипломаты также выразили поддержку проведению переговоров по Корейскому полуострову для нормализации отношений между Вашингтоном, Пхеньяном и Сеулом, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе госсекретарь США Майкл Помпео и глава КНДР Ким Чен Ын обсудили прибытие американской комиссии на ядерные объекты Северной Кори.