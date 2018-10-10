США пообещали не дать России снять санкции с Северной Кореи

Россия добивается снятия с Северной Кореи санкций в банковском секторе, однако Соединенные Штаты не позволят это сделать, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

С таким заявлением Хейли выступила по итогам созванных по российской инициативе консультаций Совета Безопасности по санкциям в отношении КНДР, передает ТАСС.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее призывал подумать о смягчении санкций в отношении Северной Кореи.

Перед этим Россия, Китай и КНДР призывали СБ ООН пересмотреть санкции против Пхеньяна.