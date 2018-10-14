Небензя призвал подумать о смягчении санкций против КНДР

Пора подумать о смягчении санкций в отношении Северной Кореи, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«А когда для этого настанет время, давайте немножко подождем. Посмотрим», – приводит его слова РИА «Новости».

Небензя указал, что Москва не раз заявляла о необходимости отвечать на прогресс Пхеньяна, от которого «давно идут сигналы», свидетельствующие о желании КНДР увидеть «встречные шаги со стороны партнеров по региону».

Постпред России отметил, что некоторые действия даже не потребуют снятия санкций, например, «железнодорожное сообщение между Севером и Югом», но «прогресса на этом направлении нет».