Сбежавший с оружием охранник захотел сдаться

Охранник Юрий Петров, сбежавший с оружием с поста во Владимирской области, заявил, что готов сдаться, сообщают СМИ.

Журналисты «Московского комсомольца» дозвонились Петрову. Он сообщил по телефону, что заблудился в лесу, ехал всю ночь и забрался в глушь.

Он добавил, что покинул пост, потому что «выпил и начудил» и сказал, что ему нужно думать, как «наконец выбраться из этого леса и сдаться».

Также Петров уточнил, что при нем находится автомат Калашникова, однако нападать ни на кого он не планирует.

Между тем власти Мурома усилили безопасность школ и детских садов из-за побега с поста во Владимирской области вооруженного охранника, заявил глава округа Муром Евгений Рычков ТАСС.

«Все перекрыто, ведутся поиски. Возле школ и детсадов выставлена охрана полицейская, Росгвардия», – сказал Рычков.

Он добавил, что сбежавший охранник ранее не вел себя подозрительно. «У него есть семья, проживает в Муроме. Работал до этого в охране в частной компании», – уточнил Рычков.

Источник в экстренных службах региона добавил, что мужчина является сотрудником военизированной охраны, поэтому при нем находилось оружие.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что в Москве введен план «Сирена» из-за сбежавшего во Владимирской области охранника. Отмечалось, что в последний раз он был замечен в Ленинском районе Подмосковья.

Однако позднее столичное МВД опровергло сообщения о введении плана «Сирена».