МВД опровергло сообщения о сбежавшем с автоматом военнослужащем

Московская полиция опровергает сообщения о введении в столице плана «Сирена» для розыска сбежавшего военного, вооруженного автоматом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Никакого плана «Сирена» не вводилось, информацию о якобы сбежавшем с автоматом охраннике не подтверждаем», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Между тем, РЕН ТВ опубликовало фото военнослужащего, который сбежал со стратегического объекта во Владимирской области.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в Москве введен план «Сирена» в связи с розыском вооруженного автоматом сотрудника военизированной охраны, который самовольно покинул охраняемый стратегический объект во Владимирской области.