Президент Молдавии заявил о внимании к границе с Украиной

Молдавия внимательно следит за ситуацией на границе с Украиной из-за введения там военного положения, сообщил молдавский президент Игорь Додон.

«Администрация президента очень внимательно следит за ситуацией на границе Молдавии и Украины, на приднестровском участке, чтобы исключить и предотвратить любые провокации», – сообщил Додон в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что беспокоится из-за возможных трудностей, с которыми могут столкнуться молдавские граждане на Украине.

«Первые сигналы в этом смысле уже появились», – уточнил он.

Додон выразил надежду, что эта ситуация не повлияет на региональную безопасность.

Также Додон рассказал о внутриполитической ситуации в Молдавии и прокомментировал угрозу импичмента.

«Процедура импичмента очень непростая, она предусматривает обязательное проведение референдума, очевидно, что власти его проиграют. Попытка снять с должности президента без проведения референдума будет узурпацией власти, она приведет к дестабилизации ситуации перед парламентскими выборами», – сказал он.

Это, считает он, невыгодно его оппонентам.

Ранее председатель парламента Молдавии Андриан Канду обвинил Додона в нарушении конституции и пригрозил ему импичментом.

Напомним, Додон находится в противостоянии с парламентским большинством и правительством. В сентябре Конституционный суд (КС) Молдавии временно приостановил его полномочия для утверждения двух министров. Додон назвал это «двойным беззаконием». До этого Додона трижды временно отстраняли от обязанностей.