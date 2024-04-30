Сийярто обвинил политиков на Западе в «одержимости ядерной войной»

Tекст: Алексей Дегтярев

Западноевропейское «военное безумие вышло в новое измерение» и превратилось в «одержимость ядерной войной», заявил Сийярто, передает РИА «Новости».

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил о возможной отправке войск НАТО на Украину, а президент Польши Анджей Дуда – о возможности ядерной войны, напомнил министр.

Политики на Западе в последние два года прошли путь от разговоров «о возможной отправке Украине касок и одеял» до «одержимости ядерной войной».

Сийярто подчеркнул, что перемирие должно быть заключено как можно скорее, а конфликтующие стороны должны усесться за стол мирных переговоров. Шаг в этом направлении может быть сделан в ходе выборов в Европарламент, в случае избрания политиков, выступающих за мир.

Ранее Сийярто заявлял, что европейская политика лицемерна в отношении конфликта на Украине и антироссийских санкций.