Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.2 комментария
Сийярто обвинил политиков на Западе в «одержимости ядерной войной»
В последние два года политики на Западе дошли до безумия, говоря о возможности об отправке войск на украинскую территорию, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Западноевропейское «военное безумие вышло в новое измерение» и превратилось в «одержимость ядерной войной», заявил Сийярто, передает РИА «Новости».
Президент Франции Эммануэль Макрон говорил о возможной отправке войск НАТО на Украину, а президент Польши Анджей Дуда – о возможности ядерной войны, напомнил министр.
Политики на Западе в последние два года прошли путь от разговоров «о возможной отправке Украине касок и одеял» до «одержимости ядерной войной».
Сийярто подчеркнул, что перемирие должно быть заключено как можно скорее, а конфликтующие стороны должны усесться за стол мирных переговоров. Шаг в этом направлении может быть сделан в ходе выборов в Европарламент, в случае избрания политиков, выступающих за мир.
Ранее Сийярто заявлял, что европейская политика лицемерна в отношении конфликта на Украине и антироссийских санкций.