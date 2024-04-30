Бывший американский разведчик рассказал о страхе США перед Россией

Бывший американский разведчик: США хранят оружие в Польше, боясь его уничтожения на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он отметил, что США на «собственном горьком опыте убедились, что как только она (техника) пересекает границу, русские ее взрывают», передает РИА «Новости».

Поэтому Вашингтон боится посылать свои ударные ракеты, артиллерийские снаряды и новые бронемашины Киеву, заявил он. Риттер подчеркнул, что Россия сейчас так доминирует на поле боя, что там не уцелело бы даже «бесконечное» количество переданной Киеву военной техники.

Ранее Риттер заявил, что Россия может уничтожить армии НАТО.