Додон назвал свое отстранение от власти «двойным беззаконием»

Временно отстраненный от исполнения обязанностей президента Молдавии Игорь Додон заявил, что Конституционный суд страны допустил «двойное беззаконие».

«Своим решением временно отстранить от должности президента Молдавии, легитимно избранного прямым голосованием граждан, Конституционный суд допустил двойное беззаконие: свел на нет мою попытку остановить серьезное нарушение законодательства и позволил, чтобы это нарушение было совершено так называемым исполняющим обязанности президента», – написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, КС пренебрег законными аргументами, которые Додон привел в поддержку решения о неподписании указа о назначении Сильвии Раду на должность министра здравоохранения, труда и социальной защиты. То же самое касается Николая Чубука, предложенного на должность министра сельского хозяйства и регионального развития, на этом настаивал премьер-министр Молдавии Павел Филип.

«Сожалею о том, что вместо того, чтобы остановить серьезные нарушения, допускаемые властью, Конституционный суд дает «зеленый свет» их продолжению. Это в очередной раз вызывает большие вопросы по поводу профессионализма и независимости судей КС. Представители власти и институты, которые они контролируют, просто не осознают серьезность своих действий и их последствий. Но рано или поздно им придется ответить за все эти нарушения», – подытожил Додон.

Ранее Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия президента Игоря Додона для утверждения двух министров.

В августе в Молдавии начались беспорядки: активисты приняли резолюцию с требованием отставки премьер-министра Молдавии Павла Филипа. Кроме того, они требуют аннулирования закона о налоговой амнистии и прекращения политического преследования оппозиции. Полиция разогнала протестующих.