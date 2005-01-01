Президент Молдавии временно отстранен от должности

Конституционный суд (КС) Молдавии временно приостановил полномочия президента Игоря Додона для утверждения двух министров.

КС Молдавии постановил, что председатель парламента или премьер получают возможность назначить двух членов правительства вместо президента. Таким образом, полномочия Игоря Додона по этому вопросу временно приостановлены.

«Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер», – приводит РИА «Новости» слова председателя КС Михая Поалелунжья.

Ранее премьер Павел Филип предложил Додону кандидатуры двух новых министров: на пост министра здравоохранения, труда и соцзащиты планировалось назначить Сильвию Раду, а министром сельского хозяйства и регионального развития – Николая Чубука. Однако Додон выступил против этих кандидатур.

Отметим, что Додон уже трижды временно отстраняли от обязанностей, дважды – именно из-за отказа утвердить кандидатуры министров – в октябре 2017 и январе 2018 года. Тогда указы о назначении новых министров подписывал спикеропарламента Андриан Канду.

Отметим, что в конце августа в Молдавии начали беспорядки.

Митингующие в центре Кишинева приняли резолюцию с требованием отставки премьер-министра Молдавии Павла Филипа, аннулирования закона о налоговой амнистии и прекращения политического преследования оппозиции. Полиция жестко разогнала протестующих.