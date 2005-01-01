Президент Молдавии временно отстранен от должности

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24 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:54  |  vz.ru
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Как дальнобойщицы помогут России догнать Германию

"кономическая активность мужчин в России составляет 71%, женщин – 56,6%Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
«Если бы мы уравняли экономическую активность женщин и мужчин, то это добавило бы российскому ВВП 13–14%. То есть экономика была бы существенно сильнее». Так считают в российском правительстве, комментируя призыв Владимира Путина убрать стереотипы и карьерные ограничения для женщин в России. Как реально можно было бы достичь равенства мужчин и женщин с точки зрения карьер и зарплат? Подробности...
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Русскому флоту приходилось защищать США от военной агрессии

Наличие в Нью-Йорке дружественных российских военных успокаивающе действовало на сторонников Линкольна и отрезвляюще – на его противниковФото: Картина Русская эскадра на рейде Сан-Франциско в 1863 году/
Из альбома «Вспоминая Российский императорский флот»
Ровно 155 лет назад к Нью-Йорку начали прибывать корабли Российского императорского флота. Спустя считанные дни на противоположном побережье Америки появилась еще одна эскадра и военно-морской министр США написал в своем дневнике: «Боже, благослови русских!». Но почему Петербург решил защищать интересы Вашингтона при помощи военной силы? Подробности...
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В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
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У «тайного» плана Украины по Донбассу оказалось двойное дно

По мнению наблюдателей, Украина хочет воспользоваться «голубыми касками» для оккупации ДонбассаФото: Blinkcatcher/Global Look Press
Киев и страны Запада подготовили для ООН план из трех пунктов по урегулированию конфликта в Донбассе, рассказал глава МИД Украины Павел Климкин. По мнению разобравших «тайный план» экспертов, он фактически демонтирует всю структуру ДНР и ЛНР. Есть ли у него хоть какие-то перспективы на осуществление и какие цели на самом деле преследуют в Киеве? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Трамп нацелился на ООН

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Не стоит забывать, что ООН – не самая влиятельная надгосударственная структура. Не говоря уже о том, что она практически банкрот. Да что там говорить! Даже форум в Давосе влиятельнее Генассамблеи. Подробности...

Мы давным-давно Европа, если она вообще существует

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Есть много способов быть Европой – немецкий, испанский, болгарский. Но чего нет, так это единого способа быть европейцем. Но только такого способа и взыскует душа русского человека. Подробности...
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Четыре причины популярности Абэ

Николай Мурашкин, эксперт клуба «Валдай», научный сотрудник Института Азии Унивеситета Гриффита (Австралия)
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранил свой мандат еще на три года. У популярности Абэ много причин – как системных, так и конъюнктурных. Но остаются открытыми вопросы о дальнейших этапах «абэномики» и внешней политике – в том числе отношениях с Москвой. Подробности...
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    За что туристы так хвалят Крым

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    Что киевские раскольники хотят отобрать у РПЦ

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      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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      Обсуждение: 28 комментариев
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

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          Президент Молдавии временно отстранен от должности

             24 сентября 2018, 12:17
          Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

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          Конституционный суд (КС) Молдавии временно приостановил полномочия президента Игоря Додона для утверждения двух министров.

          КС Молдавии постановил, что председатель парламента или премьер получают возможность назначить двух членов правительства вместо президента. Таким образом, полномочия Игоря Додона по этому вопросу временно приостановлены.

          «Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер», – приводит РИА «Новости» слова председателя КС Михая Поалелунжья.

          Ранее премьер Павел Филип предложил Додону кандидатуры двух новых министров: на пост министра здравоохранения, труда и соцзащиты планировалось назначить Сильвию Раду, а министром сельского хозяйства и регионального развития – Николая Чубука. Однако Додон выступил против этих кандидатур.

          Отметим, что Додон уже трижды временно отстраняли от обязанностей, дважды – именно из-за отказа утвердить кандидатуры министров – в октябре 2017 и январе 2018 года. Тогда указы о назначении новых министров подписывал спикеропарламента Андриан Канду.

          Отметим, что в конце августа в Молдавии начали беспорядки.

          Митингующие в центре Кишинева приняли резолюцию с требованием отставки премьер-министра Молдавии Павла Филипа, аннулирования закона о налоговой амнистии и прекращения политического преследования оппозиции. Полиция жестко разогнала протестующих.


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