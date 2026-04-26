В России обновили правила поведения болельщиков на стадионах

Tекст: Денис Тельманов

В России обновлены правила поведения зрителей на спортивных соревнованиях, пишет ТАСС. Соответствующее постановление правительства включает несколько десятков изменений к действующим с 2014 года правилам, однако основные требования к поведению болельщиков остались прежними: сохраняется запрет на алкоголь, опасные и громоздкие предметы, пропаганду насилия и нетерпимости, а также спекуляцию билетами.

Среди нововведений – обязанность предоставлять для осмотра личный транспорт, запрет на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности за исключением тех, что предназначены для маломобильных граждан, а также запрет на использование беспилотников без согласования с организаторами.

Болельщикам дополнительно запрещено забираться на ограждения, парапеты, осветительные приборы, мачты и деревья, расположенные на территории спортивных объектов.

Требования по напиткам также ужесточились: как и раньше, нельзя проносить напитки в стеклянной и жестяной таре, объем пластиковой тары ограничен 0,5 литра, однако теперь общий объем напитков на одного человека не должен превышать одного литра.

Что касается баннеров на фанатском секторе, уточнены допустимые размеры древка, а также введено правило, что несколько полотен, складывающихся в единое визуальное средство поддержки, считаются нарушением.

Среди технических изменений – переименование «туалетных комнат (кабинок)» в «санитарные узлы» и ряд других уточнений, дополняющих регламент поведения на спортивных объектах.

