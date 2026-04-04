В Лиме почти 50 фанатов пострадали на мероприятии на стадионе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Почти 50 футбольных болельщиков пострадали в результате инцидента на стадионе Алехандро Вильянуэва в Лиме, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Infobae. По данным издания, один человек погиб, еще 47 получили травмы во время мероприятия болельщиков футбольного клуба «Альянса Лима».

Изначально предполагалось, что причиной происшествия стало обрушение конструкций на южной трибуне стадиона. Однако после проверки пожарная служба города подтвердила, что конструкции остались целыми, и версия о технических повреждениях исключена.

По словам министра здравоохранения Перу Хуана Карлоса Веласко, среди собравшихся фанатов произошёл инцидент «оказания давления друг на друга», что, по его словам, привело к «фатальному исходу». Сейчас продолжается расследование всех обстоятельств случившегося.

По информации портала, болельщики пришли на стадион, чтобы провести масштабную акцию в поддержку своей команды накануне матча между «Альянса Лима» и «Университарио», который должен пройти в субботу.

