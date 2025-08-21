Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.2 комментария
Беспорядки на матче в Аргентине привели к гибели троих болельщиков
В Аргентине трое болельщиков погибли из-за беспорядков на трибунах
Трое человек погибли и более 300 болельщиков были задержаны после массовых беспорядков на трибунах во время матча Южноамериканского кубка в Буэнос-Айресе.
Трое болельщиков погибли в результате беспорядков на трибунах во время ответного матча 1/8 финала Южноамериканского кубка между аргентинским «Индепендьенте» и чилийским «Универсидад де Чили», передает ТАСС. Инцидент произошел 21 августа в Буэнос-Айресе, когда игра была остановлена на 62-й минуте при счете 1:1.
Сотни зрителей, в том числе дети, получили травмы различной степени тяжести, при этом один из пострадавших находится в критическом состоянии. Полиция задержала более 300 человек, причастных к беспорядкам на стадионе.
Президент Чили Габриэль Борич резко осудил случившееся, заявив: «Яростное поведение болельщиков и безответственная организация матча недопустимы, виновные должны быть наказаны». Матч не был доигран, а судьба обоих клубов оказалась под вопросом.
По информации канала TyC Sports, «Индепендьенте» и «Универсидад де Чили» могут быть дисквалифицированы из турнира и отстранены от всех международных соревнований до конца 2026 года. Первая встреча команд, прошедшая 14 августа на поле чилийского клуба, завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
