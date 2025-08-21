Беспорядки на матче в Аргентине привели к гибели троих болельщиков

В Аргентине трое болельщиков погибли из-за беспорядков на трибунах

Tекст: Мария Иванова

Трое болельщиков погибли в результате беспорядков на трибунах во время ответного матча 1/8 финала Южноамериканского кубка между аргентинским «Индепендьенте» и чилийским «Универсидад де Чили», передает ТАСС. Инцидент произошел 21 августа в Буэнос-Айресе, когда игра была остановлена на 62-й минуте при счете 1:1.

Сотни зрителей, в том числе дети, получили травмы различной степени тяжести, при этом один из пострадавших находится в критическом состоянии. Полиция задержала более 300 человек, причастных к беспорядкам на стадионе.

Президент Чили Габриэль Борич резко осудил случившееся, заявив: «Яростное поведение болельщиков и безответственная организация матча недопустимы, виновные должны быть наказаны». Матч не был доигран, а судьба обоих клубов оказалась под вопросом.

По информации канала TyC Sports, «Индепендьенте» и «Универсидад де Чили» могут быть дисквалифицированы из турнира и отстранены от всех международных соревнований до конца 2026 года. Первая встреча команд, прошедшая 14 августа на поле чилийского клуба, завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гвинее произошла трагедия на футбольном матче, в результате которой погибли около 100 человек.

Ранее в Амстердаме не менее десяти израильтян получили травмы после нападения на футбольных болельщиков из Тель-Авива.