Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.2 комментария
Сторонницу украинского нацбатальона задержали в Херсонской области
В Херсонской области задержали женщину, которая, предположительно, причастна к террористическому и запрещенному в России украинскому добровольческому нацбатальону им. Номана Челебиджихана, сообщило управление СК по региону.
По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье «Участие в вооруженном формировании, противоречащем интересам РФ», 60-летней задержанной предъявлено обвинение, передает РИА «Новости».
Как полагает следствие, женщина примкнула к нацбату в декабре 2015 года. Своими действиями она «наносила ущерб экономическим и политическим интересам граждан России, создавая угрозу национальной безопасности» страны.
В марте в Крыму задержали члена украинского нацбатальона.