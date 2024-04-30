Конгрессмен Биггс призвал США остановить финансирование Украины

Tекст: Валерия Городецкая

«Картель Вашингтона не должен посылать им ни цента больше», – написал Биггс в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), указав, что Украина не является 51-м американским штатом, передает РИА «Новости».

В особенности, Киеву не следует давать деньги, пока в США не решена проблема с ситуацией на границе, подчеркнул конгрессмен.

Ранее в США обеспокоились тем, что кредит предоставлен Украине без условий погашения.