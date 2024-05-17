Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.0 комментариев
В правящей партии Армении заявили, что Пашинян не собирается уходить в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ни в коем случае не собирается уходить в отставку, как того требует оппозиция, заявил член правящей партии «Гражданский договор», глава парламентской комиссии по внешним связям Саргис Ханданян.
По его словам, «Гражданский договор» не может встретиться с духовным лидером оппозиции архиепископом Багратом, чтобы обсуждать отставку Пашиняна, передает ТАСС.
«Премьер-министр Армении – Никол Пашинян, мы ни с кем и ни при каких обстоятельствах не собираемся обсуждать этот вопрос», – заявил он.
Ханданян добавил, что граждане Армении на выборах 2021 года сформировали парламент, а парламент сформировал правительство, у него есть председатель, и сменить правительство можно только в ходе следующих парламентских выборов 2026 года.
Напомним, 10 мая в Ереване начались акции с требованием отставки Пашиняна.