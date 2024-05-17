В правящей партии Армении заявили, что Пашинян не собирается уходить в отставку

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, «Гражданский договор» не может встретиться с духовным лидером оппозиции архиепископом Багратом, чтобы обсуждать отставку Пашиняна, передает ТАСС.

«Премьер-министр Армении – Никол Пашинян, мы ни с кем и ни при каких обстоятельствах не собираемся обсуждать этот вопрос», – заявил он.

Ханданян добавил, что граждане Армении на выборах 2021 года сформировали парламент, а парламент сформировал правительство, у него есть председатель, и сменить правительство можно только в ходе следующих парламентских выборов 2026 года.

Напомним, 10 мая в Ереване начались акции с требованием отставки Пашиняна.