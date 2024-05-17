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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Выстрелы в Фицо показали обреченность Восточной Европы

    Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Фильм «Гражданская война» готовит Америку к революции

    Кто главный адресат сегодняшнего послания? Бунтующие пропалестинские левые? Может быть, исламисты, которые должны будут присоединиться к ним на следующем этапе бунта? Ясно лишь, что установки «Гражданской войны» гораздо более зловещи, нежели установки «Джокера».

    8 комментариев
    17 мая 2024, 17:07 • Новости дня

    В правящей партии Армении заявили, что Пашинян не собирается уходить в отставку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян ни в коем случае не собирается уходить в отставку, как того требует оппозиция, заявил член правящей партии «Гражданский договор», глава парламентской комиссии по внешним связям Саргис Ханданян.

    По его словам, «Гражданский договор» не может встретиться с духовным лидером оппозиции архиепископом Багратом, чтобы обсуждать отставку Пашиняна, передает ТАСС.

    «Премьер-министр Армении – Никол Пашинян, мы ни с кем и ни при каких обстоятельствах не собираемся обсуждать этот вопрос», – заявил он.

    Ханданян добавил, что граждане Армении на выборах 2021 года сформировали парламент, а парламент сформировал правительство, у него есть председатель, и сменить правительство можно только в ходе следующих парламентских выборов 2026 года.

    Напомним, 10 мая в Ереване начались акции с требованием отставки Пашиняна.

    16 мая 2024, 19:44 • Новости дня
    Представившийся писарем боец ВС России подбил Leopard и Bradley
    Представившийся писарем боец ВС России подбил Leopard и Bradley
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    27-летний Иван Жарский, представившийся на выставке трофейной техники в Москве как «писарь», на самом деле совершил подвиг, уничтожив танк Leopard и несколько БМП Bradley.

    На вопрос посетителей выставки о том, за что он получил звание Героя России, Жарский отшутился, «что на компьютере бумажки печатал», передает RT.

    О настоящих подвигах старшего лейтенанта морской пехоты Жарского, который с первых дней участвует в спецоперации, его близкие узнали из новостей. Мечтой Жарского с детства было стать военным. Для этого он окончил казанскую кадетскую школу, а затем Михайловскую военную академию в Санкт-Петербурге.

    Ранее российский военный, не скрываясь, в полный рост подошел к окопу украинских солдат и бросил гранату.

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    17 мая 2024, 08:15 • Новости дня
    В Пекине возникли сложности с допуском Шойгу на переговоры Путина и Си Цзиньпина
    В Пекине возникли сложности с допуском Шойгу на переговоры Путина и Си Цзиньпина
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу не смог беспрепятственно пройти в парламент Китая на переговоры российского лидера Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина.

    Отмечается, что организаторов не устроил дающий право на проход значок Шойгу, его не хотели пускать в Дом народных собраний, передает «Коммерсант».

    Секретарь Совбеза ожидал несколько минут на входе, пока решался вопрос о допуске. Позднее все же он решился в его пользу.

    Напомним, в четверг Путин провел двухчасовые переговоры с Си Цзиньпином в ходе визита в Китай. Путин и Си Цзиньпин завершили неформальную часть переговоров в правительственной резиденции «Чжуннаньхай». Неформальная встреча продлилась более четырех часов. Всего в разных форматах в течение дня Путин и Си Цзиньпин провели вместе более 12 часов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как в Китае встретили Путина по фэншую.

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    16 мая 2024, 22:17 • Новости дня
    На улицах Гааги выстроились очереди к банкоматам за наличными

    Из-за сбоя с приемом банковских карт магазины в Гааге стали принимать оплату только наличными

    Tекст: Антон Антонов

    В Гааге выстроились большие очереди к банкоматам за наличными, поскольку в магазинах не принимают банковские карты.

    В магазинах произошел сбой с приемом карт – покупателей по громкой связи оповестили, что платить можно только наличными. Поскольку банкоматы сбой не затронул, жители выстроились на улицах в центре города в очереди за деньгами, передает РИА «Новости».

    При этом в Нидерландах очереди у банкоматов – явление редкое, поскольку почти все покупки оплачиваются картами. NOS сообщает, что сбой коснется до 40% всех платежей по дебетовым картам. Причина сбоя не указываются.


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    16 мая 2024, 20:23 • Новости дня
    Болгария потребовала от Газпрома компенсации за прекращение поставок газа

    Болгария потребовала от Газпрома 400 млн евро за прекращение поставок газа

    Болгария потребовала от Газпрома компенсации за прекращение поставок газа
    @ Ведомости/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Болгарская государственная газовая компания «Булгаргаз» намерена добиваться от российского Газпрома компенсации в размере около 400 млн евро за прекращение поставок газа в 2022 году, заявил министр энергетики в техническом правительстве страны Владимир Малинов на брифинге.

    Как указал Малинов, в соответствии с условиями договора с «Газпром экспорт» все претензии будут переданы компании и будет назван краткий срок, чтобы этот вопрос был урегулирован. По его словам, если этого не случится, то будет заведено дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже, передает ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Болгария упустила последний шанс на газ из России.

    Напомним, что в апреле 2022 года Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, которые не произвели оплату за топливо в установленные сроки и отказались платить в рублях. В ответ тогдашний болгарский премьер Кирил Петков объявил, что нашел альтернативные варианты поставок – в том числе сжиженного природного газа (СПГ) из США и газа из Азербайджана, по «существенно более низкой цене», чем предлагает Москва. В июне парламент вынес кабинету Петкова вотум недоверия.

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    16 мая 2024, 19:36 • Новости дня
    Зеленский обвинил весь мир в неудачах ВСУ под Харьковом
    Зеленский обвинил весь мир в неудачах ВСУ под Харьковом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия терпит неудачи под Харьковом из-за всего остального мира, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    «Это вина мира. Они дали возможность России. Но теперь мир может помочь», – заявил Зеленский в интервью ABC, передает ТАСС.

    Также политик дал понять, что его разочаровал визит американского госсекретаря Энтони Блинкена, он заявил, что киевскому режиму требуется помощь сейчас.

    Новые обещания Вашингтона о военной помощи Киеву Зеленский оценил критически, поскольку выделяемые деньги «не дают Украине», а тратятся на американских фабриках для американских рабочих мест.

    До этого он заявлял, что Россия займет Харьков, если Украина не получит две системы ПРО Patriot.

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    16 мая 2024, 18:25 • Новости дня
    Медведев назвал прощальным визит Зеленского в Харьков
    Медведев назвал прощальным визит Зеленского в Харьков
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Визит украинского президента Владимира Зеленского в Харьков был «прощальным», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, он сопроводил сообщение фотографией казни итальянского диктатора Бенито Муссолини.

    Зеленский посетил Харьков, это был «сильный ход», но вместе с тем это был «прощальный визит», написал Медведев во «ВКонтакте».

    Также зампред Совбеза России задался вопросом, кинул ли Зеленский монетку в воду. «Или так хочет?» – заключил Медведев. В конце публикации прикреплена фотография повешенных в центре Милана тел, один из них – Муссолини.

    Напомним, Муссолини арестовали итальянские партизаны в 1945 году в ходе попытки бежать, его казнили как военного преступника.

    Ранее Зеленский заявлял, что Россия займет Харьков, если Украина не получит две системы ПРО Patriot.

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    16 мая 2024, 18:33 • Новости дня
    Россия решила выслать атташе по вопросам обороны Британии

    Россия объявила атташе по вопросам обороны Британии персоной нон грата

    Россия решила выслать атташе по вопросам обороны Британии
    @ Посольство Великобритании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия объявила атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриана Когхилла персоной нон грата в ответ на высылку из Великобритании российского военного атташе, сообщили в МИД РФ.

    В сообщении, опубликованном на сайте МИД, говорится, что 16 мая в ведомство был вызван представитель посольства Великобритании, которому был заявлен решительный протест в связи с решением Лондона от 8 мая объявить персоной нон грата российского атташе по вопросам обороны.

    Как указали в российском ведомстве, британскому дипломату было заявлено, что в ответ на данное решение атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриан Когхилл объявляется персоной нон грата. Отмечается, что ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение недели.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Британия применила против России тактику инфантила.

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    17 мая 2024, 07:22 • Новости дня
    Вучич на Генассамблее ООН процитировал маршала Жукова о неблагодарности Запада

    Сербский президент Вучич процитировал маршала Жукова в ситуации с резолюцией ООН о Сребренице

    Вучич на Генассамблее ООН процитировал маршала Жукова о неблагодарности Запада
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Сербский лидер Александр Вучич в ожидании резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генеральной ассамблее ООН процитировал слова маршала СССР Георгия Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма.

    Вучич отметил, что смирился со своей политической судьбой, передает РИА «Новости».

    «Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили», – подчеркнул он.

    Сербский президент добавил, что он – избранный президент «малой, но свободолюбивой страны» и пообещал сделать все «для сохранения чести Сербии».

    Вучич напомнил об осуждении СВО и об отказе вводить санкции против России.

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    17 мая 2024, 03:41 • Новости дня
    Рябков: Власти США превратились в политических гопников

    Рябков назвал власти США «политическими гопниками» и не исключил понижения уровня дипломатических отношений

    Рябков: Власти США превратились в политических гопников
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Понижение уровня дипломатических отношений с США возможно, власти в Вашингтоне превратились в «политических гопников», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков сказал, что Россия никогда не прибегала первой к такого рода мерам по отношению к странами НАТО, но подобные шаги, по его мнению, «возможны, если западная группа пойдет по пути эскалации», передает ТАСС.

    Речь идет не только о поддержке Украины Западом, но и, например, о российских активах или «других действиях в экономической сфере». Рябков при этом признался, что «не готов рассуждать», что может послужить «спусковым крючком».

    Он сказал, что безбашенность Запада дает российской стороне «все резоны просчитывать такие варианты». По его словам, в руководстве США и других ключевых стран Запада «довольно много собралось деятелей, которые являются, по большому счету, провокаторами». Рябков, извинившись «за жаргон», назвал их «политическими гопниками, которые в ряде случаев просто идут по беспределу».

    По словам Рябкова, эти политики не осознают, что в России «проявляют исключительную выдержку», действуя «строго в тех рамках, которые заданы руководством страны и определены с точки зрения целей и задач СВО», а также «в преломлении к той работе, которую ведет» МИД.

    Рябков заверил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а рассуждения об этом на Западе являются полнейшим абсурдом. По его словам, «есть такие модники тоже в западной группе, наряду с гопниками, которые внедряют множество таких, как им кажется, свежих идей».

    Напомним, Рябков заявлял, что Россия может понизить уровень отношений с США, если российские активы в странах G7 будут конфискованы.

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    16 мая 2024, 17:54 • Новости дня
    Зеленский ветировал законопроект о родственниках в России
    Зеленский ветировал законопроект о родственниках в России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на одобренный Верховной радой законопроект, разрешающий увольнять украинцев с работы за сокрытие информации о связях с лицами, находящимися в России, пишут украинские СМИ.

    Документ возвращен в Раду с предложениями президента по доработке, пишет издание «Страна».

    Ранее украинские правозащитники попросили Зеленского вернуть этот законопроект в парламент для доработки.

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    17 мая 2024, 01:30 • Новости дня
    МВД Франции обвинило Азербайджан во вмешательстве в беспорядки в Новой Каледонии

    Глава МВД Франции Дарманен назвал Азербайджан диктатурой и обвинил во вмешательстве в беспорядки в Новой Каледонии

    МВД Франции обвинило Азербайджан во вмешательстве в беспорядки в Новой Каледонии
    @ Nicolas Job/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Азербайджан причастен к беспорядкам в Новой Каледонии, французской заморской территории, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

    Дарманена спросили, причастны ли Азербайджан, Россия или Китай к беспорядкам. Министр ответил, что «в отношении Азербайджана это – не фантазии, а реальность», передает Sputnik со ссылкой на Figaro.

    Он назвал Азербайджан «диктатурой», которая «убивает армян». По его версии, некоторые «сторонники независимости Новой Каледонии заключила сделку с Азербайджаном». При этом Дарманен выразил уверенность, что «сегодня ни одна страна не имеет возможности» для распространения «насилия в Новой Каледонии».

    МИД Азербайджана отверг «беспочвенные обвинения» со стороны Дерманена и посоветовал тому «направить внимание на провальную политику» Франции «в отношении заморских территорий». Также Азербайджан потребовал остановить «клеветническую кампанию с неприемлемыми обвинениями в массовых убийствах армян», передает ТАСС.

    Напомним, Новую Каледонию охватили погромы и убийства. Вопрос о независимости уже трижды выносился на референдум, и всякий раз большинство жителей высказывалось за то, чтобы остаться в составе Франции. Однако на территории Новой Каледонии право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения соглашения 1998 года, а также у их детей. Париж хочет дать избирательные права французам, которые живут на территории Новой Каледонии более 10 лет. Коренное население из народа канаки против таких изменений.

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    17 мая 2024, 13:34 • Новости дня
    Путин объяснил значение легитимности Зеленского

    Путин: Для России легитимность Зеленского имеет значение в случае подписания документов

    Путин объяснил значение легитимности Зеленского
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая будет иметь значение в случае необходимости заключения каких-либо соглашений.

    «Для нас это (легитимность Зеленского после 20 мая – прим. ВЗГЛЯД), конечно, имеет значение, потому что, если речь дойдет, дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями. Это факт очевидный», – приводит его слова ТАСС.

    По словам российского лидера, источником сегодняшней власти в Киеве является государственный переворот.

    При этом на вопрос о легитимности, по словам Путина, прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины. Путин уточнил, что «в Конституции [Украины] есть всякие варианты».

    Путин заявил, что Россия не будет напрашиваться на мирные переговоры по Украине, если страну не хотят там видеть. «Политика, она ведь не терпит сослагательного наклонения. «Если бы…» – продолжать дальше не будем, вы знаете, что бы было в других случаях. Но этого «если бы» нет, они нас не приглашают. Более того, говорят, что они нас там не видят. <…> Ну не видят, не надо», – сказал российский лидер.

    Цель саммита по украинскому урегулированию в Швейцарии, как подчеркнул Путин, заключается в том, чтобы собрать «массовку» из стран, а затем объявить принятые резолюции коллективным решением и предъявить России «ультиматум». «Такого развития событий не будет», – подчеркнул российский лидер.

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    17 мая 2024, 13:28 • Новости дня
    Путин об отправке военных Франции на Украину: Я же не французский президент

    Путин отреагировал на возможную отправку войск Франции словами «Я же не французский президент»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин не стал отвечать на вопрос об отправке войск Франции на Украину.

    «Я же не французский президент. Я не принимаю решения об этом», – цитирует ТАСС слова президента.

    Также Путин назвал преждевременным вопрос о последствиях в случае отправки французских военных в зону СВО.

    При этом глава государства не стал анонсировать меры, которые Москва предпримет в качестве ответа на возможную отправку французских военных в зону СВО.

    «Вы сначала у него (президента Франции Эмманюэля Макрона) получите ответ на ваш вопрос. А потом мы будем рассматривать варианты последствий этого шага», – заметил Путин.

    Коментарии (4)
    16 мая 2024, 21:06 • Новости дня
    Названы сроки подписания контракта России и КНР по «Силе Сибири – 2»

    Новак: Россия и КНР планируют в ближайшее время подписать контракт по «Силе Сибири – 2»

    Названы сроки подписания контракта России и КНР по «Силе Сибири – 2»
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия рассчитывает в ближайшее время подписать контракт на строительство газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай через Монголию, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    Как указал Новак в эфире телеканала «Россия 1», Россия планирует в ближайшее время закончить рассмотрение и подписать контракт по строительству газопровода мощностью 50 млрд кубических метров газа через территорию Монголии. По его словам, есть еще другие новые проекты, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Сила Сибири – 2», который пройдет через территорию Монголии в Китай, будет двигаться в хорошем темпе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Китай не решается на новый газопровод из России.

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    17 мая 2024, 13:02 • Новости дня
    Путин: Планов взять Харьков пока нет

    Путин: Планов взять Харьков у российского командования пока нет

    Путин: Планов взять Харьков пока нет
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ежедневно добиваются успехов в Харьковской области, сообщил президент Владимир Путин.

    По его словам, российские военные продвигаются строго по плану, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что российское командование пока не планирует взять Харьков. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что операция связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

    «Они обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности», – сказал он.

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      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

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