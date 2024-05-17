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Глава WADA обвинил в лицемерии Антидопинговое агентство США
Глава WADA Банька обвинил в лицемерии Антидопинговое агентство США
Антидопинговое агентство США ведет кампанию по клевете и проявляет лицемерие в истории с положительными результатами допинг-тестов у китайских пловцов, заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.
По его словам, каждый пятый американский спортсмен, участвовавший в ЧМ по легкой атлетике 2022 года в Юджине, за 10 месяцев до этого не прошел ни одного внесоревновательного тестирования, передает ТАСС. Банька добавил, что этого достаточно, чтобы дать понять, с чем сталкивается в связи с делом о китайском плавании, и достаточно, чтобы указать на лицемерие некоторых представителей антидопингового сообщества США.
По его словам, остается надеяться на то, что клеветническая кампания, не прервет партнерские отношения с США, которое на протяжении многих лет было очень плодотворным.
Банька рассказал также, что WADA пытаются втянуть в политические игры, часто используя спортсменов в этом процессе. Он напомнил, что когда WADA приняло решение вернуть РУСАДА статус соответствия в 2018 году, это вызвало много жестких нападок на WADA, которыми руководили те же люди, что и сейчас.
«Решение, принятое исполнительным комитетом WADA в 2018 году, позволило нам получить данные из московской лаборатории и, в конечном счете, выявить манипуляции с данными. Это позволило WADA успешно возбудить дело о несоблюдении требований против РУСАДА в CAS и начать операцию LIMS», – добавил Банька.
Ранее Американское антидопинговое агентство (USADA) призвало проверить пробы пловцов из КНР с помощью независимого прокурора и пересмотреть деятельность WADA.