Глава WADA обвинил в лицемерии Антидопинговое агентство США

Глава WADA Банька обвинил в лицемерии Антидопинговое агентство США

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, каждый пятый американский спортсмен, участвовавший в ЧМ по легкой атлетике 2022 года в Юджине, за 10 месяцев до этого не прошел ни одного внесоревновательного тестирования, передает ТАСС. Банька добавил, что этого достаточно, чтобы дать понять, с чем сталкивается в связи с делом о китайском плавании, и достаточно, чтобы указать на лицемерие некоторых представителей антидопингового сообщества США.

По его словам, остается надеяться на то, что клеветническая кампания, не прервет партнерские отношения с США, которое на протяжении многих лет было очень плодотворным.

Банька рассказал также, что WADA пытаются втянуть в политические игры, часто используя спортсменов в этом процессе. Он напомнил, что когда WADA приняло решение вернуть РУСАДА статус соответствия в 2018 году, это вызвало много жестких нападок на WADA, которыми руководили те же люди, что и сейчас.

«Решение, принятое исполнительным комитетом WADA в 2018 году, позволило нам получить данные из московской лаборатории и, в конечном счете, выявить манипуляции с данными. Это позволило WADA успешно возбудить дело о несоблюдении требований против РУСАДА в CAS и начать операцию LIMS», – добавил Банька.

Ранее Американское антидопинговое агентство (USADA) призвало проверить пробы пловцов из КНР с помощью независимого прокурора и пересмотреть деятельность WADA.