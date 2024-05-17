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В Тульской области обезвредили группу организаторов незаконной миграции
В Тульской области задержали 15 человек по подозрению в организации незаконной миграции
В Тульской области сотрудники СК РФ и регионального УФСБ задержали 15 человек, которые подозреваются в организации незаконной миграции. Среди задержанных – должностные лица управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области.
Как указали в пресс-службе СУ СК России по региону, в рамках работы по противодействию незаконной миграции следственным управлением СК России по Тульской области совместно с региональным УФСБ задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области, передает ТАСС.
Ранее в Петербурге сотрудники полиции выявили крупную преступную группу, занимавшуюся легализацией мигрантов.