Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.0 комментариев
Зампреда правительства Алтайского края арестовали по делу о мошенничестве
Зампреда правительства Алтайского края Кибардина арестовали по делу о мошенничестве
Заместитель председателя правительства Алтайского края Иван Кибардин помещен под арест по делу о мошенничестве, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Лефортовский райсуд арестовал Кибардина на два месяца, сообщили в Мосгорсуде ТАСС. В суде уточнили, что Кибардин обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
В правительстве края Кибардин отвечал за туристическую деятельность, имущественные отношения, охрану объектов культурного наследия и госстройнадзор.