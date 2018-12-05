Власти Испании заявили о безразличии каталонцев к госустройству страны

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил мнение, что сторонникам независимости Каталонии якобы все равно, какая структура управления и модель государственного устройства существует в Испании.

Санчес выразил мнение, что сторонникам независимости Каталонии «все равно, какая структура и модель государства» существует в Испании, передает ТАСС.

«Они хотят идти против Испании», – заявил премьер в интервью El Pais по случаю 40-летия испанской конституции.

Напомним, в конце октября лидеры движения за независимость Каталонии объявили о создании так называемого «Совета за республику», который испанские СМИ окрестили «теневым правительством».