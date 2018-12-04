МВД рассказало о планах упростить получение гражданства России украинцами

МВД России хочет упростить для украинцев процедуру получения российского гражданства, сообщает врио начальника Главного управления по вопросам миграции ведомства Валентина Казакова.

«Конечно, планируется», – цитирует ТАСС ее ответ на вопрос об упрощенных условиях получения гражданства для жителей Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в стране не будет вводиться ограничение на въезд украинцев, несмотря на запрет со стороны Украины на въезд граждан с российским гражданством.

Также Путин отмечал, что планируется облегчить получение российского гражданства для украинцев.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин заявлял о необходимости отказа от российского паспорта и двойного гражданства для украинцев.