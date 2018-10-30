Климкин призвал украинцев отказаться от российского паспорта

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости начать дискуссию о проблеме двойного гражданства и сказал, что украинцам, имеющим российский паспорт, нужно от него отказаться.

«Сейчас мы на Украине должны начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран, нужно честно это сказать. Однако мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время де-факто войны с ней. Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные – давайте разговаривать», – цитирует Климкина ТАСС.

Глава МИД заявил, что те украинцы, кто имеет двойное гражданство, нарушают закон, «хотя это еще не значит, что они – преступники».

Климкин сказал, что необходимо ограничить двойное гражданство в стране.

«Его не смогут иметь военные командиры, оно не дает возможности занимать определенные должности», – заметил министр.

Ранее Климкин заявлял о необходимости введения двойного гражданства на Украине при условии, что это «не должно касаться России».

Также глава МИД Украины сообщал, что в отношении россиян нужно вводить биометрические визы.