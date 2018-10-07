Глава МИД Украины не исключил введения биометрических виз для россиян

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил введения биометрических виз для россиян, так как обычные визы с Россией, по его словам, не помогут.

По мнению Климкина, система биометрического контроля на границе с Россией якобы показала свою эффективность, так как «просто изменение документов уже не поможет», передает РИА «Новости».

При этом чиновник допустил возможность того, что россиянам, возможно, придется сообщать властям Украины о своем намерении приехать в страну, а, может быть, и придется подавать предварительный запрос на въезд.

«Не исключено, что нам нужно смотреть на их перемещение по территории Украины», – подчеркнул Климкин, однако признал, что «отслеживать всех, конечно, достаточно сложно».

Более того, по словам министра, если такие меры не будут достаточно эффективными, то украинские власти могут ввести для граждан России биометрические визы, так как «обычные визы с Россией нам не помогут».

Напомним, в июле Климкин признал, что введение виз с Россией создаст для Украины значительные проблемы.

Отметим, в Кремле предупреждали, что визовый режим превратится в проблему главным образом для украинцев, поскольку Россия ответит на такой шаг зеркально.